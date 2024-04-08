5 نصائــح لمرضى القلب في رمضان

يتطلب مرضى القلب نوعاً خاصاً من العناية خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما في ما يتعلق بالنمط الغذائي أو حتى النظام العلاجي.

وأكد استشاري أمراض القلب في مستشفى الفقيه، الدكتور خلدون طه، أن مرضى القلب، سواء الذين يعانون قصور أو مشكلات الشرايين أو ضغط الدم، جميعهم تنطبق عليهم النصائح نفسها التي يجب عليهم الالتزام بها بشكل عام.

وشدد على ضرورة اتباع المرضى الإرشادات الخاصة بالصيام من أجل الحفاظ على صحة القلب ومنع أي مضاعفات.

وتالياً يقدم الدكتور خلدون خمسة إرشادات أساسية لصيام آمن، يرجى الضغط على هذا الرابط للإطلاع عليها.