هدد موظف برغر كنغ بالقتل لأنه عرض عليه سعراً أفضل !

هدد أحد زبائن برجر كنج في ولاية أوهايو موظف الخدمة في المطعم لأنه عرض عليه سعرا أرخص من المعتاد لوجبته، قبل أن يهرب ساخطا من الخدمة وشاتما الموظف.

ولا تزال الشرطة في ويلويك تبحث عن العميل الساخط، وفقا لما ذكر موقع "first alert 4 " حيث وقع الحادث صباح يوم الأحد حوالي الساعة التاسعة صباحًا في مطعم برجر كنج بشارع فاين.

ويمكن رؤية المشتبه به في فيديو للمراقبة وهو يخرج من سيارته ويوجه مسدسًا نحو هوارد فيرنون البالغ من العمر 38 عامًا، والذي كان يعمل في خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

وقال فيرنون إنه كان يتلقى طلب العميل المكون من قطعتين من النقانق، وكرواسان البيض والجبن، وبسكويت النقانق، وبطاطس الهاش براون حيث وصل سعر الطلب إلى حوالي 8 دولارات.

وقال موظف المطعم أن الرجل احتج قائلا "طلبي لا يمكن أن يكون صحيحًا، يجب أن يكون حوالي 11 دولارًا،" فحاول الموظف أن يشرح للزبون أنه قدم له عرضًا ترويجيًا أرخص من المعتاد، فبدأ الزبون بشتم وإهانة الموظف حيث رد الأخير : "لا أعرف ماذا أقول لك، ولا أعرف لماذا تريد دفع المزيد من المال".

بعدها غادر الزبون ليعود بعد دقيقة واحدة إلى نافذة الخدمة بسيارته بينما كان فيرنون يساعد زبونا آخر، وذلك عندما سحب المشتبه به مسدسه، وهدد الموظف بالقتل متهما إياه بالافتراء العنصري.

وعبر الموظف عن دهشته من تصرف الزبون : "لمجرد أنني أحاول أن أعطيه صفقة أفضل" معتبرا أن " الأمر كان مخيفا".

وقال الموقع الإخباري أن الشرطة عممت أوصاف الزبون على الجمهور في محاولة للقبض عليه.