خير جليس في رمضان

بصحبة خير جليس، يأنس الجميع في رمضان، ويستثمرون الشهر الكريم من أجل تدبّر معانيه السامية، والتفكر في آياته البينات التي تزداد حلاوة وطلاوة وسط نفحات هذه الأيام المباركة التي لم يبق منها إلا القليل، حيث تصفو القلوب، وتهفو الأرواح إلى الخيرات والأعمال الطيبة، والتحلي بأجمل ما في البشر.

وهنا صغير يضع يده على الحرف ويقرأ، وكبير ينصت ويخشع، وربما يصحح بعض الكلمات، كي يعيدها الابن، وذلك في ظلال مسجد الشيخ راشد بن مكتوم في منطقة الورقاء بدبي.