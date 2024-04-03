«حياة باي».. القصة الملهمة على المسرح في أبوظبي

أعلنت «برواكتيف إنترتينمنت»، الشركة المتخصصة في إنتاج وتنظيم العروض والحفلات الموسيقية، عن تقديم عرض لمسرحية «حياة باي» في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي بين 15 و17 نوفمبر المقبل.

وحققت مسرحية «حياة باي» من إنتاج سيمون فريند إنترتينمنت شهرة واسعة عند عرضها في مسارح «ويست إند». وتقدم «برواكتيف إنترتينمنت» المسرحية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجموعة ميرال.

وتستند المسرحية إلى الرواية الشهيرة التي بيع منها أكثر من 15 مليون نسخة على مستوى العالم، إذ تروي قصة ملهمة عن الصبر والأمل تلامس مختلف الأجيال و«ترتقي بعروض مسرح برودواي»، حسبما أشار إليه برنامج «ذا توداي شو». وتدور أحداث القصة حول شاب يدعى باي، تغرق سفينته في المحيط الهادئ ويجد نفسه على قارب نجاة بصحبة ضبع وحمار وحشي وقرد ونمر بنغالي.

ويروي العرض أحداث القصة بالاعتماد على مؤثرات بصرية مذهلة وعرائس ودمى وتقنيات مسرحية عالمية المستوى، لينقل الجمهور إلى عالم من الدهشة والخيال.

وحظي العرض بإشادة عالمية، إذ وصفته منصة «تايم أوت» بأنه «أفضل عرض مسرحي على الإطلاق»، وقالت عنه صحيفة «الغارديان» إنه «رحلة مذهلة لا ينبغي تفويتها». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة برواكتيف إنترتينمنت، نيكولاس رينا: «يسعدنا تقديم مسرحية (حياة باي) في أبوظبي واستكمال النجاح الذي حققته في مسارح (ويست إند) و(برودواي)، إذ يعكس العرض أعلى معايير التميز المسرحي، ويجمع بين تقنيات العرض المبتكرة والقصة الدرامية المؤثرة، ويمثل تجربة استثنائية لا ينبغي تفويتها، تختلف عن قراءة الرواية أو مشاهدة الفيلم».