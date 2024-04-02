«الحمرية» ينظم محاضرة حول أهمية العمل المجتمعي

نظّم مجلس منطقة الحمرية محاضرة توعوية بعنوان «اكتب رسالتك المجتمعية»، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

ألقى المحاضرة راشد محمد الحميدي، بحضور سيف عبيد بوفيير الشامسي رئيس مجلس منطقة الحمرية، وحميد خلف آل علي نائب رئيس المجلس، وحميد فايز الشامسي نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة، وأدار المحاضرة الدكتور سلطان فايز الشامسي عضو مجلس منطقة الحمرية، بالإضافة إلى حضور كثيف من أهالي المنطقة.

تناولت المحاضرة أهمية العمل المجتمعي في دعم اقتصاد الدولة، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتخفيف العبء عن كاهل الحكومات.

وتم التركيز على أهمية استثمار طاقات الشباب وأوقات فراغهم في العمل المجتمعي، حيث يمكن للشباب أن يكونوا عنصراً فاعلاً في تحقيق الخير وتطوير المجتمع من خلال مشاركتهم في مختلف الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والتطوعية.

وتم كذلك مناقشة أهمية نشر القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع، حيث يسهم العمل المجتمعي في تعزيز هذه القيم ونقلها إلى الأجيال الجديدة، ما يسهم في بناء مجتمع مترابط يعمل على تعزيز التسامح والتعاون بين أفراده.

وتطرق الحميدي إلى تأثير العمل المجتمعي على الفرد، حيث يقلل من السلبية ويعزز الاستقرار، كما تمت مناقشة مفاهيم العمل المجتمعي وأنواعه، وأسباب القيام به، والآثار الإيجابية التي يخلفها، إضافة إلى كيفية بدء الرسالة المجتمعية.

وتناولت المحاضرة أيضاً كيفية بدء الرسالة المجتمعية، حيث أكد المحاضر على أهمية البداية الصغيرة والتدريجية في هذا المجال، حيث يمكن للفرد أن يبدأ بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية الصغيرة في محيطه المباشر، مثل المشاركة في حملات المبادرات الإنسانية والرياضية، أو التطوع في الفعاليات الخيرية المحلية.