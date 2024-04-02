«الشارقة لإدارة الأصول» توزع 300 وجبة إفطار صائم في أسواق الجبيل

توزع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، 300 وجبة إفطار صائم يومياً على العاملين في أسواق الجبيل التابعة لها، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول سالم المدفع: «تحرص الشارقة لإدارة الأصول في كل عام بشهر رمضان المبارك على إطلاق وتنظيم المبادرات التي تعزز دورها المجتمعي، وتنشر الفرح والسعادة في قلوب العاملين في أسواق الجبيل ومشاركتهم فرحة الشهر الفضيل، بالإضافة إلى تعزيز قيم العمل الإيجابية التي تسودها المحبة والمودة، وتعزز أواصر العلاقات الأخوية بين العاملين والموظفين».