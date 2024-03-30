بإلهام من عالم سباقات الخيول.. حسن وخليفة ينشران رائحة القهوة «بين الغاف»

نجحت فعاليات «يمعتنا بين الغاف» في تسليط الضوء على أفكار شبابية واعدة، ومشروعات مبتكرة بلمسات الجيل الجديد، إذ أتاح لهم المهرجان الذي أسدل الستار على أنشطته أول من أمس - في حديقة وغابات مشرف الوطنية، بتنظيم من فرجان دبي - مساحة كبيرة لعرض منتجاتهم وما يقدّمونه من مشروعات ناشئة، تسعى إلى شق طريقها نحو آفاق أوسع في المستقبل.

وأشاد مشاركون شباب بالدعم الكبير الذي تتلقاه المشروعات المشاركة في المهرجان بنسخته الرمضانية، لاسيما الأفكار التي ترى النور للمرة الأولى، وتبحث عن انطلاقة، مثل مشروع «تو مايلز» للشابين حسن خالد سبت، وخليفة أحمد بن حماد، اللذين أعربا عن سعادتهما بالدعم الكبير الذي يوفره فريق «فرجان دبي»، لضمان إطلاق المشروعات الجديدة بعد نجاح مشروعهما الخاص بالقهوة، والذي وجد فرصته في قلب المهرجان في نسخته الرمضانية هذا العام.

وترتبط فكرة المشروع بشغف الشابين بعالم الخيول، حيث يستمتعان بمتابعة سباقاتها بأنواعها المختلفة، لاسيما القدرة، وهو ما ألهمهما لاختيار اسم «تو مايلز».

وأوضح حسن خالد سبت أن اسم المشروع ارتبط بفوز أحد الخيول التي يملكها خال شريكه خليفة بن حماد، صاحب فريق green teams، وهو أحمد بن عبدالله الشيخ، بسباق الميلين، وتمت تسمية المشروع بهذا الاسم نسبة إلى السباق الذي فاز به الخيل.

وأضاف سبت لـ«الإمارات اليوم»، أن إطلاق المقهى في المهرجان الرمضاني، وحصوله على إقبال لافت من الجمهور وزواره، ما هو إلا خطوة أولى لتحقيق حلمه هو وصديقه، مشدداً على رغبتهما في تطوير المشروع بعد انتهاء المهرجان، ليصبح أكثر من مجرد مقهى، بل مساحة للإلهام والإبداع.

وأشار إلى أنه لطالما حلم بإنشاء مكان يجمع محبي القهوة في بيئة ملهمة ودافئة وعائلية، وكان المهرجان البداية المثالية لهذا الحل، وسيعملان على البناء على هذه الخطوة من أجل تحقيق النجاح.

وأكد سعيه - برفقة شريكه - إلى العمل على توفير بيئة تقدر الثقافة والفن، إذ لن يقتصر المقهى على تقديم هذا المشروب المحبوب بأنواعه المختلفة فحسب، بل سيسلط الضوء على الإبداع والابتكار أيضاً، حيث تشمل الخطط المستقبلية للمشروع، استضافة فعاليات ثقافية وورش عمل، والتوسع لافتتاح فروع جديدة في مناطق مختلفة من دبي وفي أنحاء دولة الإمارات، مع الحفاظ على الجودة العالية والهوية الفريدة للمشروع.

أفكار جديدة

نجحت فعاليات «يمعتنا بين الغاف» في جمع مشروعات متعددة، وتسليط الضوء على أفكار جديدة، لتمكين روّاد الأعمال ودعم الأسر المنتجة من الوصول إلى الأسواق المحلية، وزيادة قدرتهم على التوسّع والانتشار. وجمع المهرجان 18 مطعماً ومقهى تلبي رغبات الزوار الراغبين في تذوق نكهات من المطبخ الشعبي الإماراتي والعالمي طوال 11 يوماً، خلال الفترة المسائية، وسط أجواء رمضانية واجتماعية وتراثية، تلاقى فيها أبناء «الفرجان» في دبي.

حسن سبت:

لطالما حلمتُ بإنشاء مكان يجمع محبي القهوة في بيئة ملهمة ودافئة وعائلية، والمهرجان يعد البداية المثالية.

مؤسسا «تو مايلز»:

المشروع أكثر من مجرد مقهى، بل مساحة للإلهام تجمع الناس معاً.

. المشروع لن يقتصر على تقديم المشروب المحبوب بأنواعه المختلفة، بل سيسلط الضوء على الإبداع.