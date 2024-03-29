معتمر عملاق في الحرم المكي يثير دهشة المتابعين على السوشال ميديا (فيديو)

شهد صحن المطاف في الحرم المكي ظهورا استثنائياً لأحد المعتمرين الذي لفت الانتباه بطوله الذي تجاوز 2.5 متر.

وأعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالدهشة والرهبة عند رؤية الرجل الذي قالت بعض المعلومات إنه الأطول في العالم، فيما لم تحدد جنسيته بعد.

مُعتمر #عملاق في رحاب #المسجد_الحرام مساء اليوم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح العمل. #رمضان كريم. pic.twitter.com/BpoSCC9ChD

ولم يتم الكشف عن هوية الرجل بشكل رسمي، لكن بعض المعلومات المتداولة تشير إلى أنه من أصول أفريقية، ويُعد أحد أطول الرجال في العالم.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه الرجل وهو يطوف حول الكعبة المشرفة.

وقد لفت انتباه جميع الموجودين بطوله الفارع، ما أثار فضولهم ودفعهم إلى التجمع حوله والتقاط الصور معه.

وأعرب عديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن شعور بالرهبة عند رؤية هذا الرجل، خاصةً وهو يطوف حول الكعبة المشرفة.

معتمر يلفت الانتباه بطول قامته : pic.twitter.com/4mpBoLLPCd