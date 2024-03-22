سرقة غريبة من أشهر فندق للكلاب في مصر

نجحت الشرطة المصرية في محافظة الجيزة في استعادة خزنة عقب سرقتها من داخل أشهر فندق لاستضافة الكلاب بمنطقة كرداسة والقبض على اللصوص.

وكانت البداية بتلقي بلاغ من قسم كرداسة بسرقة خزنة بها مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه من داخل فندق شهير لاستضافة الكلاب وتدريبها.

وتشكّل فريق بحث من رجال مباحث الجيزة لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن اثنين من العمال بالفندق وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما، وأرشدا عن مكان الخزنة والأموال وتم استعادة المسروقات وتحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن فنادق الكلاب انتشرت في الآونة الأخيرة بمصر، ولاقت رواجاً بين محبي ومقتني الكلاب، وتتنوع الخدمات التي تقدمها فنادق استضافة الكلاب بشكل كبير.

وتوفر فنادق الكلاب غرفاً بأحجام مختلفة تناسب سلالات الكلاب المختلفة، وتكون مجهزة بأسرّة مريحة وألعاب وأدوات النظافة والتجميل، كما توفر الفنادق مساحات خارجية واسعة للكلاب للعب والجري.