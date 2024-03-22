صيني يتراجع عن الزواج بعد رسالة غريبة تحذره من "المسؤولية" !

صدم رجل صيني عندما أرسلت له امرأة بعد لقائهما الأول قائمة مفصلة بنفقات الأسرة المستقبلية إذا تزوجا. والتقى وانغ، من مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، بالمرأة من خلال وكالة التوفيق بين الأزواج.

ويعمل وانغ (35 عاما) مديرا في شركة مملوكة للدولة، ويتقاضى حوالي 100 ألف يوان سنويا أي ما يعادل 13834 دولارا ولديه شقتان في المدينة.

بعد لقائهما الأول، اعتقد وانغ أنه وجد رفيقة دربه، لكن الأمور سارت بشكل غريب، وفي وقت لاحق من اليوم، أرسلت له المرأة وثيقة تسمى "قائمة الإنفاق اليومي العادي للأسرة".

وتضمنت القائمة فواتير المرافق والبقالة والنقل والتواصل الاجتماعي والملابس والأدوات، وبحسب المرأة، فإن النفقات الثابتة" لمدة شهر تكلف 9900 يوان، كما وشملت النفقات الأخرى دفع الفواتير الطبية لوالديه وتربية الطفل.

وقالت المرأة إن وانغ يعيش حاليا مع والديه وليس لديه أي فكرة عن تكلفة النفقات اليومية بعد الزواج.

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست عن وانغ قوله: إنني أتوق إلى حب بسيط ونقي، بدلا من حياة مليئة بالحسابات.