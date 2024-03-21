هندي يفاخر بابتكار "سيارة مروحية" والشرطة تصادرها بعد ساعات

لم يهنأ رجل هندي طويلا بما اعتبره ابتكاره المميز بتحويل سيارة الأسرة وهي من نوع سوزوكي إلى ما سماه بسيارة مروحية دامجا بين هيكل الطائرة والسيارة .

وكان إيشوار دين وهو من ولاية ولاية أوتار براديش قام بلحام شفرات طائرة على سطح سيارته، ثم قام بربط ذراع ذيل طائرة حقيقية بصندوق السيارة، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت، وأطلق على اختراعه اسم "السيارة المروحية".

وجاءت فكرة التحويل تلك من رغبة الرجل وأسرته بابتكار وسيلة تمويل جديدة لنفقاتهم، فكانت فكرة صنع هذه العربة وتأجيرها كأداة فريدة لحفلات الزفاف.

ولكن لسوء الحظ الرجل، صادرت الشرطة "مروحيته" أثناء توقف حركة المرور، عندما كان صانعها في طريقه إلى ورشة عمل لطلائها بشكل نهائي. وتم تغريمه بمبلغ 2000 روبية (24.07 دولارًا أمريكيًا) بتهمة انتهاك قواعد السيارات.

ووفقًا لصحيفة الإندبندنت، قال مبتكر "السيارة المروحية" لوكالة الأنباء الهندية إنه يشعر بالإحباط بسبب مصادرة سيارته الفريدة، التي "كان يعمل ليلًا ونهارًا من أجلها".

وأبلغ دين أن السيارة التي تشبه المروحية لن تتم إعادتها إلا إذا قام بتفكيك أجزاء المروحية، حيث أعرب الرجل عن استغرابه من القرار فيما "السيارات المعدلة مثل سيارات الجيب تسير على الطرق في كل مكان في براتابجاره وبيهار دون أي قيود." وأضاف بإحباط "كان من المفترض استخدامها فقط أثناء حفلات الزفاف ولن يتم استخدامها على الطرق بخلاف ذلك".

وقال: "لقد قمت بتحويل السيارة لاستخدامها في الحجز خلال مواسم الأعراس حتى تتمكن عائلتنا من كسب بعض المال الإضافي".

لكن الشرطة قالت أن سبب مصادرة السيارة المبتكرة كان بسبب التعديلات التي تم إجراؤها دون الحصول على الترخيص المناسب حسب الضرورة بموجب قانون المركبات الآلية.

وكان دين استغرق أكثر من شهرين لبناء "السيارة المروحية" إلى جانب إنفاق مبلغ قدره 2,50,000 روبية (3008.47 دولارًا أمريكيًا) لدرجة أنه تم لحام أجزاء فعلية من طائرة هليكوبتر إلى هيكل السيارة.