مآذن دبي وكأنها تلامس السماء، حينما تستعد لرفع أذان المغرب.. وتمور وموائد خيرات على مد البصر، أعدتها أيادي البر والإحسان والتراحم والتكاتف، وما أكثرها في الإمارات، من أجل الصائمين.. فهنا يتنافس المتنافسون على كسب الثواب خلال شهر رمضان الفضيل، وتتحول ساحات مساجد وشوارع بطول الوطن وعرضه، إلى ميادين للكرم والجود والفوز بأجر إفطار صائم أو إطعام جائع، بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه، في بلد يسع الجميع، ويفتح قلبه للبشر.. كل البشر.