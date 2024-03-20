الكلب "الأكثر وحدة في بريطانيا" بحاجة ماسّة إلى منزل

وُصِف كلبٌ من مركز إنقاذ في مقاطعة لنكولنشاير الواقعة في شرق إنجلترا، بأنه «الأكثر وحدة في بريطانيا»، بعدما مكث هناك لمدّة 7 سنوات. فمنذ فبراير 2017، تحتضن منظّمة «المقاطعات الثلاث لإنقاذ الكلاب» الإنجليزية، الكلب «بنتلي»، الذي قالت مؤسِّستها جيل ماوشلين، إنها ستكون «في قمة السعادة» إذا وجد منزلاً.

ونقلت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) عن المركز قوله إنه كان يبحث عن شخص متقاعد لتبنّي الكلب. ووفق ماوشلين، وصل «بنتلي» إلى المركز مُظهراً بعض المشكلات السلوكية مثل عضّ سلسلة القيادة. لكن الآن، قال فريق العمل إنهم قد أحدثوا فيه تغييراً، مؤكدين أنّ لديه مزاجاً رائعاً للتعامل مع الناس. وأضافت ماوشلين: «لقد هدأ الكلب على مرّ السنوات، الأمر الذي جعله أكثر ملاءمة للإقامة في المنازل». تطوَّع سيمون جلين ساندرسون البالغ 67 عاماً للعمل في المركز منذ 12 عاماً، وقال إنّ «بنتلي» لم يكن لديه منزل أبداً، مضيفاً أنّ «كلاباً أخرى أتت وغادرت، لكنه لا يزال مقيماً لدينا. إنه الكلب الأكثر وحدة في بريطانيا، إذ لا أحد يأتي لرؤيته».

وإذ أشار المركز إلى أنه يبحث عن نوع معيّن من الأشخاص لتبنّي «بنتلي»، عقّبت ماوشلين: «إنه كلب كبير، لذا فهو غير مناسب للأشخاص الذين لديهم أطفال»، مضيفة: «لذلك فإننا نبحث عن المتقاعدين منذ وقت مبكر». وختمت: «رغم أنه يبدو كبيراً، لكنه هادئ تماماً ولا يثير الجلبة».