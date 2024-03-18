ثوران بركاني جديد في آيسلندا

ثار بركان في آيسلندا للمرة الرابعة في المنطقة نفسها خلال أربعة أشهر.

وأظهرت الصور التي نشرت على الموقع الإلكتروني لقناة «أر يو في»، أول من أمس، أنه يمكن رؤية الثوران الأحمر الساطع للبركان بالقرب من بلدة غريندافيك الساحلية من العاصمة ريكيافيك إلى الشمال الشرقي. وتم على الفور إخلاء منطقة سياحية كان يوجد بها نحو 700 شخص.

كما أُجلي عدد قليل من السكان الذين عادوا إلى غريندافيك كإجراء احترازي. ومع ذلك، يعتقد أنه لا يوجد حالياً أي خطر على السكان.

وحاول العلماء الحصول على صورة للوضع من مروحية.

ورصد الخبراء نحو 80 زلزالاً قبل الثوران الفعلي. وكان طول الشق الممزق نحو 3.5 كيلومترات. واشتكى عمال الإنقاذ من السياح الذين سافروا إلى المنطقة لمشاهدة البركان الثائر.

وتقع غريندافيك في شبه جزيرة ريكيانيس على بُعد نحو 55 كيلومتراً جنوب غرب ريكيافيك.