مسلسلات رمضان المصرية تستعين بالذكاء الاصطناعي للتغلب على كبر سن الفنانين والـ"فلاش باك"

توسَّع مخرجون مصريون في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لـ"إزالة الشيخوخة" ضمن مَشاهد الـ"فلاش باك" التي تتطلّب تصغير سنّ الممثلين، خلال مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي.

واستخدم صنّاع مسلسل "المعلم"، من بطولة مصطفى شعبان، وتأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، تقنية الذكاء الاصطناعي "De aging" في الحلقة الأولى، فظهر الفنان عبد العزيز مخيون بشخصية تاجر أسماك، في سنّ صغيرة، كما أطلَّ الفنان أحمد فؤاد سليم في سنّ أصغر من سنّه الحقيقية.

واستُخدِمت تلك التقنيات أيضاً في مسلسل "حق عرب"، من بطولة أحمد العوضي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، فبدا كل من رياض الخولي وسلوى عثمان وأحمد صيام، أصغر سنّاً خلال أحداث الحلقة الأولى.

لم تحدُث الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي درامياً للمرة الأولى هذا العام، فالمخرج محمد سامي لجأ إليها العام الماضي عبر مسلسل "جعفر العمدة"، خصوصاً في بعض مَشاهد الفنانة لبنى ونس؛ وهو الأمر الذي تعدُّه الناقدة الفنية ماجدة خير الله "حلاً لكثير من المشكلات في الصناعة الدرامية، شرط استخدامه بشكل صحيح".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن ماجدة خير الله قولها إن "ظهور الممثل نفسه ضمن مَشاهد (فلاش باك) في سنّ صغيرة، يضيف مزيداً من الصدقية على العمل، عوض الاستعانة بدوبلير، إنْ نُفِّذ ذلك بجودة عالية"، لافتةً إلى أنّ "الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لن تقتصر على مَشاهد الـ(فلاش باك)، بل تشهد توسّعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة".

وهو رأي يدعمه مؤلّف مسلسل "حق عرب" محمود حمدان، فيؤكد أنّ "صنّاع الدراما قد يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي لتصوير مَشاهد في أماكن يصعب الوصول إليها، أو إدراج عناصر درامية غير متوافرة بسهولة"، مشدداً على أنّ "العالم يشهد ثورة غير مسبوقة في هذا المجال، ستمتد إلى صناعة الدراما".

ويوضح أنّ "التفكير في اللجوء إلى أدوات الذكاء الاصطناعي في مَشاهد (الفلاش باك) بمسلسل (حق عرب)، كانت بالتوافق مع بطل العمل أحمد العوضي ومخرجه إسماعيل فاروق، والنتيجة مُرضية إلى حد كبير".