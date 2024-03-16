"إعدام القطط" في "ولاد بديعة" يغضب المشاهدين.. فماذا ردت المخرجة رشا شربتجي ؟

أثار مشهد "إعدام" عدد من القطط في الحلقة الرابعة من المسلسل السوري "ولاد بديعة"، غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض المشهد لحظات من طفولة شخصية "مختار الدباغ"، التي يلعبها الممثل محمود نصر، حيث سعى للانتقام من أخويه التوأم ردا على دفعه من سطح قطار قديم، من خلال سرقة وإعدام القطط المحببة لدى "شاهين وياسين"، مستخدما الحبال في جريمة شنيعة.

وأثار المشهد جدلا وغضبا عارما بين المشاهدين، حيث اعتبروه قاسيا وصادما ويروّج لأعمال العنف، ويمنح الأطفال تصورا مقيتا للانتقام، رغم أن مخرجة العمل، رشا شربتجي، نوهت قبل بدء الحلقة إلى أن مشهد الحيوانات وتصويره تم بوجود أطباء ومختصين دون الإساءة للقطط أو تعريضها للأذى.

ولكن الانتقادات الكبيرة للمشهد دفعت شربتجي إلى نشر كواليس تصوير المشهد على حسابها في "إنستغرام"، لتكشف الحقيقة كاملة.

لكن ذلك لم يردع التعليقات الغاضبة على استخدامها القطط في مشهد "بعيد عن الإنسانية" برأي البعض، رغم إشادة عدد من المتابعين بمدى اهتمام رشا بالتفاصيل وإضافة لمسات جديدة غير مألوفة.

يذكر أن مسلسل "ولاد بديعة" يشارك فيه عدد من النجوم السوريين، أبرزهم: محمود نصر وسلافة معمار وسامر اسماعيل ويامن الحجلي وفادي صبيح ونادين تحسين بيك.

وتدور أحداث المسلسل حول أربعة إخوة قادمين من عالم صناعة الجلود والدباغة، يتصارعون على الميراث.