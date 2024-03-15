4 فوائد لتناول الموز على السحور

يُعد الموز من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم خاصة على مائدة السحور، في شهر رمضان، وللموز فوائد كثيرة، إذ يساعد على تحسين عملية الهضم ويحافظ على صحة القلب ويعزز فقدان الوزن.

ووفقًا لموقع «freepress» هناك 4 فوائد لتناول ثمرة من الموز يوميًا على السحور، كما يلي:

1- يعزز طاقة الجسم

يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة وتمنح الجسم الطاقة اللازمة أثناء الصيام.

2- يدعم صحة القلب

يحتوي الموز على كمية عالية من البوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب، ويساعد على ضبط ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- يدعم صحة الجهاز الهضمي

تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الموز على تحسين عملية الهضم، ودعم صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على نشا وبيكتين (وهما غذاء للبكتيريا النافعة للأمعاء)، بالإضافة إلى أنه يحمي من الإصابة بسرطان القولون.

4- فقدان الوزن

يساعد الموز على فقدان الوزن، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والنشا، وبالتالي يقلل من الرغبة في تناول الطعام، وفي نفس الوقت سعراته الحرارية قليلة.