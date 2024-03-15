بسبب امرأة وهمية عبر الانترنت .. فرنسي يقتل شريكته

اعترف شاب فرنسي ثلاثيني بقتل شريكته في نهاية يناير الماضي لتحويل علاقة كان يقيمها مع امرأة عبر الإنترنت "واقعا ملموسا"، ليتبيّن له لاحقاً أنها علاقة وهمية وجزء من عملية احتيال حُدد مركزها في كوت ديفوار.

وكشفت السلطات القضائية الفرنسية أنه عُثر على جثة الضحية المولودة عام 1995، في 28 يناير، وعليها "آثار إصابات في الجذع"، في منزلها في بوسان في شمال فرنسا، بحسب ما أوضح مكتب المدعي العام المحلي.

وكان شريكها الذي أبلغ الشرطة، قد قال في البداية إنه عثر على جثة شريكته لدى عودته من المخبز، وطرح فرضية مقتلها خلال محاولة سرقة "نظرا لاختفاء حصّالة نقود" في المنزل، على ما أوضح المدعي العام غيريك لو براس في بيان.

لكن التحقيق استبعد هذه الفرضية وأثبت أن الرجل "أقام علاقة عاطفية عبر الإنترنت" مع امرأة لم يكن يعرف هويتها الحقيقية، بحسب المدعي العام، ثم تبين لاحقاً أنها شخصية مختلقة وأن الأمر كله عملية احتيال.