5 حيل للتغلب على زيادة نسبة الملح في الطعام

ذكر موقع "masterclass"، أن هناك حيل سهلة وبسيطة لتقليل نسبة الملح في الطعام، وهي:

إضافة حمضيات

حيث يمكن إضافة عصير الليمون أو خل التفاح إلى الطعام المملح للمساعدة في تحييد الملوحة، أو صلصة الطماطم أو معجون الطماطم.

إضافة بهارات

مع الأوعية المقاومة للحرارة أو اليخنة أو الفلفل الحار وغيرها من الأطباق المماثلة، يمكن إضافة القشدة الحامضة والأفوكادو وغيرها لإصلاح الطعام المالح، حيث تساعد الكريمة على تخفيف الملح قليلاً وتوزيع الملح بشكل متساوٍ.

منتجات الألبان

يمكن إضافة المزيد من الكريمة الثقيلة أو الحليب كامل الدسم أو أي نوع آخر من منتجات الألبان لتحييد النكهة المالحة في الطبق، وذلك لأن الألبان تحتوي على السكر، ما يساعد على تقليل طعم الملح، يمكن استخدام حليب الشوفان أو حليب جوز الهند.

البطاطس النيئة

إحدى الطرق الأكثر شيوعا لإصلاح الأطعمة المالحة هي إضافة البطاطس، حيث تعمل هذه الحيلة مع الحساء واليخنات والأطباق الأخرى المشابهة، حيث لا تحتاج سوى إضافة حبة بطاطس نيئة مقطعة إلى الطعام أثناء الطهي، حيث تمتص البطاطس بعض السائل، بما في ذلك الملح الزائد.

إضافة السكر

إضافة قليل من السكر (السكر الأبيض أو السكر البني) أو مُحلي يساعد على تقليل نسبة الملح بالطعام.