3 شقيقات ليبيات قتلن والدهن بالرصاص وهو نائم: "كان يتحرَّش بنا"

هزّت جريمة بشعة مدينة سبها الواقعة جنوب ليبيا، بعدما اعترفت 3 شقيقات أنهن قتلن والدهن رمياً بالرصاص عندما كان نائما.

وفي التفاصيل، أفادت مديرية أمن سبها بأن ثلاث فتيات اعترفن بقتل والدهن ورمي جثته في إحدى قنوات الصرف الصحي لإخفاء الجريمة، وذلك بسبب محاولته التحرّش بهنّ.

وأضافت أن رجال الأمن اكتشفوا الجريمة حيث تم القبض على الفتيات الثلاث وإحالتهن إلى النيابة العامة، لإيقاع العقوبات اللازمة.

كما نشر مقطع فيديو ظهرت فيه الأخوات الثلاث، وهن يعترفن بتفاصيل الجريمة وبكيفية توزيع الأدوار فيما بينهن لإبعاد الشبهات حسب "العربية.نت".

وقالت الأولى، إنها سرقت مسدسا من أحد أصدقائها من أجل قتل والدها، لكنها ترّددت، غير أن شقيقتها اخذت منها السلاح وأنهت حياته بطلقتين في رأسه عندما كان نائما، مضيفة أنها قامت بنقل الجثة وإخفاءها في البداية تحت شجرة، لكن شقيقتها التي تكفلت بتنظيف مكان الجريمة من الدماء، التحقت بها واقترحت عليها نقله لرميه داخل مجاري الصرف الصحي من أجل إخفاء الجثة.

كما جاء في اعترافات الشقيقة الثالثة، أنّها كانت تعلم بكافة تفاصيل جريمة قتل والدها قبل وقوعها، لكنها لم تشارك فيها.

وأكدت أنّها لم تتدخلّ لثنيهما عن فعلتهما بل قامت بالتسترّ عليهما وحماية شقيقتيها.