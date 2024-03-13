مسافر يرمي عملات معدنية في محرك طائرة ركاب لسبب غريب !

تأخرت رحلة جوية في الصين لأكثر من أربع ساعات يوم الأربعاء الماضي بعد أن ألقى أحد الركاب عملات معدنية في المحرك، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.

كان من المقرر أصلاً أن تقلع رحلة طيران من مدينة سانيا الجنوبية إلى بكين حوالي الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي لكنها لم تغادر حتى حوالي الساعة 2:16 مساءً .



وفي مقطع فيديو شاركته العديد من وسائل الإعلام الحكومية، شوهدت مضيفة طيران تستجوب راكبًا وتسأله عن عدد العملات المعدنية التي ألقاها في المحرك، ويمكن سماع الراكب، الذي لم يتم الكشف عن هويته في الفيديو أو وسائل الإعلام الحكومية، أمام الكاميرا وهو يقول "ثلاث إلى خمس" عملات معدنية.

ونقلت محطة "سي أن أن" عن وسائل الإعلام الرسمية أن شرطة المطار أخذت الراكب الذي زُعم أنه ألقى العملات المعدنية في وقت لاحق. وقالت شركة الطيران إنه تم العثور على عملات معدنية أثناء عمليات التفتيش الأمنية، لكنها لم تحدد عدد العملات التي تم العثور عليها.

وقالت خدمة العملاء بشركة الطيران لوسائل الإعلام الرسمية: "أجرى موظفو صيانة الطائرات فحصًا شاملاً للسلامة وقرروا عدم وجود مشكلات تتعلق بالسلامة قبل الإقلاع".

وأصدرت شركة طيران جنوب الصين تحذيرا من "السلوكيات غير المتحضرة" على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو، قائلة إن "رمي العملات المعدنية على الطائرة يشكل تهديدا لسلامة الطيران وسيؤدي إلى مستويات مختلفة من العقاب". لكن المنشور لم يشر إلى الحادثة بشكل مباشر.

ووقعت حوادث مماثلة لأشخاص قاموا بإلقاء عملات معدنية على الطائرات، من أجل "حسن الحظ" على ما يبدو، في السنوات الأخيرة في الصين.

ففي أكتوبر الماضي، تأخرت رحلة لشركة طيران جنوب الصين في قوانغتشو بعد أن شوهد أحد الركاب وهو يقوم بإلقاء العملات المعدنية نحو الطائرة. وفي عام 2021، تم إلغاء رحلة طيران GX Airlines بين ويفانغ وهايكو عندما تم اكتشاف عدة عملات معدنية ملفوفة بورق أحمر على الأرض.

وفي عام 2017، ألقى راكب مسن عملات معدنية على طائرة تابعة لشركة طيران جنوب الصين أثناء صعودها إلى مطار بودونغ الدولي في شنغهاي، مدعيا أنها كانت "صلاة من أجل رحلة آمنة".