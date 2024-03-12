الهريس.. من مائدة الخليج إلى قائمة التراث العالمي

في شهر رمضان المبارك يزيد الإقبال على الأطباق التقليدية في كل دولة، والتي تمثل جزءاً من ثقافة المجتمع وتراثه الذي تتوارثه الأجيال. وكثيراً ما يحمل الطبق قصة ارتبط بها وكانت سبباً في ظهوره وانتشاره وتخليده كتراث إنساني في مجتمعه وفي العالم. وهنا نقدم مجموعة من أبرز الأطباق التقليدية حول العالم.

يتصدر الهريس قائمة الأكلات في الإمارات ودول الخليج كأحد أشهر الأكلات التقليدية في المطبخ الإماراتي والخليجي، وغالباً ما يتصدر المائدة في المناسبات العائلية، لاسيما حفلات الأعراس والأعياد الوطنية والدينية، وطوال شهر رمضان المبارك. هذه المكانة المميزة للهريس في المجتمع الإماراتي قادته للانضمام إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لـ(اليونسكو)، بعد أن قادت دولة الإمارات ملف ترشيح «الهريس»، بالتعاون مع السعودية وسلطنة عمان، وذلك في ديسمبر 2023.

ويمثل القمح المكون الرئيس لطبق الهريس، ويُنقع من الليل، وفي الماضي كان أفراد الأسرة وأطفال الفريج يتجمعون حول القدر الذي كان يتسم بحجمه الكبير، بينما يقوم ضارب الهريس بتحضير المواد الأساسية ومنها القمح المنقوع ويضعها في القدر التي تغلي فيها المياه، ويضيف اللحم بعد غسله، وبعد أن يضيف هذه المكونات يحرك الخليط بين الحين والآخر لمدة أربع ساعات تقريباً، مع إضافة ماء ساخن كلما لزم الأمر.

بعدها يتم رفع العظام من الهريس، والمادة المتكونة على سطح الهريس في وعاء منفصل، ثم يضاف الملح ويضرب الهريس مع اللحم بقطعة من الخشب تسمى «مضراب»، ويسكب في أطباق مع إضافة السمن المحلي.

طريقة أخرى

هناك طريقة أخرى لإعداد الهريس تتمثل بغسل القمح جيداً بعد تنقيته من الشوائب، ووضع اللحم في القدر، ثم القمح، ويسخن الخليط حتى يغلي ويُدَك بقطعة من الخشب تسمى «مصدام هريس» ثم يوضع القدر في حفرة خاصة معدة سابقاً ومفروشة بالجمر ويغطى بالفحم حتى الصباح، حيث يتم إخراج القدر ويكشف عنه ويقلب الهريس داخل القدر مرات عدة حتى يصبح جاهزاً، ويسمى هذا تنور الهريس، وبعدها يتم إضافة السمن البلدي لتصبح وجبة شهية لذيذة المذاق.

وفي الوقت الحالي أصبح تحضير الهريس أسهل بكثير في ظل توافر الخلاط أو المضرب الكهربائي، غير أن مذاق الهريس المضروب يدوياً يظل الأفضل.

• كان أفراد الأسرة وأطفال الفريج يتجمعون حول القدر الذي كان يتسم بحجمه الكبير، بينما يقوم ضارب الهريس بتحضير المواد الأساسية.



• في الوقت الحالي أصبح تحضير الهريس أسهل بكثير في ظل توافر المضرب الكهربائي، غير أن مذاق الهريس المضروب يدوياً يظل الأفضل.