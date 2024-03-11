عمره 8600 عام وفيه عجين خامر لم يخبز بعد .. العثور على أقدم فرن في العالم

في اكتشاف لافت، أعلن علماء آثار في تركيا العثور على أقدم مخبز معروف في العالم، يعود تاريخه إلى عام 6600 قبل الميلاد، وذلك في موقع أثري من العصر الحجري الحديث.

في التفاصيل، أفادت شبكة "سي أن أن" بأنه تم العثور على هيكل فرن "مدمر" إلى حد كبير في منطقة تسمى "ميكان 66"، حيث توجد منازل محاذية لبعضها من الطوب اللبن، في موقع تشاتالهويوك الأثري في مقاطعة قونيا جنوي تركيا، وفقا لمركز أبحاث وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا بجامعة نجم الدين أربكان التركية.

وذكر المركز في بيان أن العلماء عثروا حول الفرن على قمح وشعير وبذور بازلاء وبقايا مستديرة "إسفنجية" بحجم كف اليد.

كما وجد تحليل البقايا العضوية أنها كانت عبارة عن خبز غير مطهو ومخمر عمره 8600 عام.

بدوره، وصف رئيس بعثة التنقيب الأستاذ المشارك في جامعة الأناضول في تركيا، علي أوموت توركان، الاكتشاف بأنه بمثابة "أقدم خبز في العالم".

وقال: "إنها نسخة أصغر من رغيف الخبز، إذ تحتوي الخميرة، التي لم يتم خبزها، على إصبع مضغوط في المنتصف، تم تخميرها وبقيت حتى يومنا هذا مع وجود النشويات بداخلها. لا يوجد شيء مماثل كهذا حتى الآن".

كذلك تم الحفاظ على الخشب والخبز بفضل الطين الرقيق الذي غطى الإناء الذي وضع فيها، بحسب عالم الأحياء صالح كافاك، المحاضر بجامعة غازي عنتاب في تركيا.

وقال: "تم خلط الدقيق والماء، وتم تحضير الخبز بجوار الفرن وحفظه لفترة".

شار إلى أن تشاتالهويوك تعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وكانت موطنا لحوالي 8000 شخص خلال العصر الحجري الحديث، وهي واحدة من أولى أماكن التحضر في العالم.

وتقع المدينة على حدود "تشومرا" التابعة لمحافظة "قونيا" وسط الأناضول.

وتظهر المدينة على شكل تلة ترابية تأخذ شكل قمة مستوية.