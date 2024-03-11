«كلمات» تعلن تشكيل مجلس أمنائها في دورته الجديدة

أعلنت مؤسسة كلمات، المؤسسة غير الربحية المعنية بتوفير مصادر المعرفة للأطفال المحرومين واللاجئين وضعاف البصر وضمان حقّهم في القراءة، عن تشكيل مجلس أمنائها للمرحلة الإدارية المقبلة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة مؤسسة «كلمات».

ويتشكل مجلس الأمناء من الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائباً للرئيس، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة أميناً لصندوق المؤسسة، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي عضواً في المجلس، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة بمنصب الأمين العام.

وضمت قائمة أعضاء المجلس: رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة الهاشمي، والرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، والرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي محمد عبدالله، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، والمدير العام لمراكز التسوق لدى ماجد الفطيم العقارية، فؤاد منصور شرف.

ويتولى مجلس أمناء مؤسسة كلمات، المهمات ذات الأثر الاستراتيجي، مثل إقرار النظم واللوائح الداخلية، ووضع وإقرار السياسات الناظمة لممارسات ونشاطات المؤسسة الخارجية، والتقرير بشأن المبادرات والبرامج ذات الصلة بتطوير المؤسسة وتعزيز ممارساتها لتحقيق أهدافها، إلى جانب تعيين الكادر الإداري الأول، وتنمية وإدارة ومتابعة الموارد المالية، وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها، والنظر في الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية وأثرها في هوية ودور المؤسسة.

وكانت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي قد أطلقت مؤسسة كلمات عام 2016، لتؤكد حق الأطفال في القراءة والحصول على مصادر المعرفة، خصوصاً الأطفال المحرومين أو الذين يعانون النزوح واللجوء، نتيجة الحروب والصراعات في بلدانهم، كما تهتم بتوفير الكتب الميسرة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر.

وتتبنّى المؤسسة مجموعة من المبادئ والأهداف تركز - بالدرجة الأولى - على التثقيف ونشر العلم والمعرفة، إيماناً منها بدور الثقافة في معالجة تحديات المجتمعات، وصناعة جيل قادر على شق طريقه، بالتعاون والشراكة نحو مستقبل مشرق.

. «كلمات» تتبنى مبادئ وأهدافاً تركز بالدرجة الأولى على التثقيف ونشر العلم والمعرفة.