مكتوم بن محمد: نؤمن بإمكانيات الإنسان وأحلامه

أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بموهبة الشاب المبدع عبدالله عيسى لطفي، وأعرب سموه عن فخره بمسيرته الفنية وإنجازاته التي تُشكل اليوم مصدر إلهام لنا جميعاً.

وقال سموه على حسابه الرسمي في (إكس): «اطلعت على مسيرة الشاب المبدع عبدالله عيسى لطفي، وأسعدت برؤية فنه يتصدر المشهد الفني الإماراتي».

وأضاف سموه «عبدالله من أصحاب الهمم المصابين بالتوحّد، وهو فنان مجتهد وشغوف، عمل على تطوير موهبته ومهاراته بالمثابرة والالتزام واستطاع عبر فنّه خلق قصة نجاح رائعة، والوصول بالثقافة الإماراتية إلى الجميع. فخورٌ بمسيرته الفنية وإنجازاته التي تُشكل اليوم مصدر إلهام لنا جميعاً».

وقال سموه «في الإمارات ودبي نؤمن بإمكانيات الإنسان وأحلامه، وعبر تمكينه لتحقيقها نصنع قصص نجاح ملهمة كلّ يوم».

والفنان الإماراتي الشاب عبدالله لطفي (30 عاماً)، يعاني اضطرابات «طيف التوحّد»، ولم تكتشف أسرته الاضطراب إلا وهو في الرابعة من العمر، فبدأت علاجه من خلال برنامج علاجي خاص بالتعاون مع الأطباء والمتخصصين. لم يكن عبدالله طفلاً عادياً، فقد كان من بين مواهبه الشغف منذ نعومة أظافره بالرسم والتلوين بالأبيض والأسود، وبعد تعلم وتدريب أكثر من 25 عاماً، أصبح عبدالله رساماً، على رأس الموهوبين في مركز مواهب بدبي.

وفي تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم» أشار لطفي إلى أنه اتجه إلى الفن ليكون عمله الذي يفضله، موضحاً أنه اختار العمل بالأبيض والأسود لأنه يذكره بكتب الرسوم الكرتونية التي تعيد له الطفولة والبداية الأولى مع الرسم. وأضاف أنه يرى أن الفن هو أفضل عمل قام به على الإطلاق، فقد أصبح مصدر عيش وأسلوب حياة. يتجنب عبدالله الألوان، إذ يرى أن الألوان تحمل إليه الكثير من التوتر، خصوصاً أنه يسعى إلى التركيز على الرسومات بدلاً من التركيز على توزيع الألوان، مع الإشارة الى أنه أحياناً يدخل اللون إلى العمل لأنه يكون عملاً مكلفاً به أو أنه يحتاج قليلاً إلى اللون.

أمّا التحديات الأساسية في العمل فنوه بأنها «تكمن في تقسيم العمل ووضع المباني والشخصيات في المربعات، كما أن الكتابة ضمن العمل تُشكل تحدياً آخر ولهذا يفضل أن تكون بالأسود والأبيض».

اختار عبدالله طريق العزيمة والإصرار لتطوير قدراته ومهاراته، فلم يكتفِ بفن الرسم فحسب، بل أصبح لاعب بولينغ في المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص، وحصل على ميدالية برونزية في «البولينغ الزوجي» ضمن فعاليات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2020.

تولى عبدالله لطفي ابتكار مشروع فني يستعرض مجموعة من أبرز أحداث العقود الخمسة الماضية في دولة الإمارات، تجلّى ذلك في تحفته الفنية التي تعرض في مطار دبي، والتي نال من خلالها لقب «العالمي»؛ حيث يراها ملايين المسافرين حول العالم، ويتوقفون أمامها طويلاً ما بين التأمل والإعجاب بمهارة الفنان الذي نقش بريشته تلك الأعجوبة.

تتميز رسومات الفنان الإماراتي الشاب باللونين الأبيض والأسود، وتجسيد المناظر الطبيعية وجوانب الحياة اليومية في الإمارات، حاملاً بين أنامله رسالة قوية ورؤية ثقافية خاصة، نابعة من ظروف خاصة مر بها وعبر منها إلى النجومية والتميز، ويتجنب عبدالله الألوان، لأنها تحمل إليه الكثير من التوتر، وإضعاف التركيز خلال الرسم، وتشتيت الانتباه إلى الاهتمام بتوزيع الألوان وليس العمل نفسه.

شارك عبدالله في العديد من المعارض التي تم بيع لوحاته فيها بالكامل، كما تم تكليفه بالكثير من الأعمال للعديد من الفنادق والبنوك، ومطار دبي الدولي، حيث يرى ملايين المسافرين إبداعاته الفنية، كما نفذ أعمالاً لمتاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة ماجد الفطيم، كما رسم كتاب تلوين للأطفال بالتنسيق مع سفارة الإمارات في واشنطن، إضافة إلى ذلك، يقدّم ورش عمل الرسم السريع والعروض التوضيحية للمدارس والجهات الأخرى، ويواصل تطوير قدراته على الصعيدين الفني والشخصي كفنان موهوب، كما يواصل تعليم زملائه استخدام أساليب وسائط متنوّعة، ويعمل على زيادة الوعي والاهتمام بالفنون بين أصحاب الهمم.

كما شارك في المعرض الفردي الثاني المكون من 116 لوحة فنية في غاليري كوادرو بدبي، ومعارض أخرى في مركز دبي المالي العالمي، كما رسم لوحة مثيرة للدهشة، أبعادها 2×2 متر، عرضت في معرض «إكسبو 2020 دبي»، تبدو كأنها صورة فوتوغرافية تم التقاطها من طائرة من دون طيار، بدرجة عالية من الاحترافية.

مكتوم بن محمد:

• عبدالله من أصحاب الهمم المصابين بالتوحّد، وهو فنان مجتهد وشغوف، عمل على تطوير موهبته ومهاراته بالمثابرة والالتزام.

• «عبر فنّه خلق عبدالله قصة نجاح رائعة، والوصول بالثقافة الإماراتية إلى الجميع. فخورٌ بمسيرته الفنية وإنجازاته التي تُشكل اليوم مصدر إلهام لنا جميعاً».