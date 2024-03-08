الشرطة الإسبانية تكشف تفاصيل مقتل لاعب مغربي في نادي أتلتيكو

كشفت تقارير أمنية عن تفاصيل مقتل لاعب نادي أتلتيكو ليبرتاد الإسباني لكرة القدم، المغربي رضا أرشاد.

وكان أرشاد الناشط في قسم الهواة قُتل خلال الأسبوع الجاري، في جريمة اشتبه في ارتكابها من قبل شابين إسبانيين يجري التحقيق معهما، وفق ما نقلته تقارير إخبارية محلية.

وقالت التقارير ذاتها نقلًا عن مسؤول محلي في إقليم الأندلس، إن اللاعب المغربي رضا أرشاد، البالغ من العمر 21 عاما، تعرض إلى طعنة قاتلة بسكين، في حي سانتا كلارا بمدينة إشبيلية، بعد خلاف حدث بينه وبين شابين داخل ملهى ليلي في المدينة.

وكشف بيدرو فيرنانديز، مندوب الحكومة الإسبانية في الأندلس، أن "خلافا حادا حدث بين الضحية والمشتبه فيهما داخل الملهى، ثم انتقل إلى الشارع، نتجت عنه وفاة الشاب متأثرا بطعنة سكين".

واعتقلت السلطات شابين يبلغان من العمر 18 عاما، ويحملان الجنسية الإسبانية، للاشتباه في تورطهما في هذه الحادثة، في انتظار عرضهما على المحاكمة، كما يجري جمع التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة.

ونعى الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو ليبرتاد على منصة "إكس" لاعبه المغربي بعبارات مؤثرة، قال فيها: "بألم عميق، يؤسفنا أن نعلن وفاة لاعبنا الكبير رضا.. شاب لديه أحلام وأهداف في الحياة أخذتها منا يد قاسية لا ترحم.. ارقد بسلام يا صديقي، سوف نفتقدك".