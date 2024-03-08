من ألمانيا إلى مصر.. ما قصة الكنافة المسمومة التي أرسلها رجل لقتل أهل زوجته ؟

واقعة غريبة شهدتها مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمال مصر، حيث حاول مصري قتل عائلة طليقته ومحاميها بهدية مسمومة أرسلها إليهم جميعا.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوصول عدد من أفراد أسرة واحدة إلى مستشفى رشيد مصابين بالإعياء وحالة بعضهم خطرة، وتبين إصابتهم بحالة تسمم، وبسؤالهم أكدوا أنهم تناولوا قطعا من الكنافة أرسلها أحد الأشخاص عبر محل بالمدينة مرفقا بها دعوات لحضور حفل زفاف.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية، أن أحد أفراد الأسرة استقبل حقيبة بها علبة حلوى مغلفة وكارت دعوة لحفل زفاف مكتوب عليه أسماء أقاربه، فقاموا بفتحها ليجدوا داخلها كنافة، وعقب تناولهم لها شعروا بالإعياء ونقلوا للمستشفى.

وتبين من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أن الشخص الذي أرسل الهدية المسمومة يدعى السيد. ع. م 56 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، وأنه طليق إحدى بنات هذه الأسرة، وحدثت خلافات بينه وبين طليقته التي تقيم في ألمانيا فقرر الانتقام منها وقتل أسرتها في مصر.

وتبين من التحريات كذلك أن المتهم أرسل علبة أخرى بها كنافة مسمومة لمحامي طليقته الذي يقيم في نفس المدينة، وعلى الفور تم ضبط المتهم قبل محاولته الهروب إلى ألمانيا، حيث أقر بارتكابه الواقعة، مبررا ذلك برغبته في الانتقام من الأسرة والمحامي لتسببهم في وقوع الخلافات بينه وبين طليقته.

ووجهت النيابة إلى المتهم الشروع في قتل 7 أشخاص، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.