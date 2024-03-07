«أصدقاء مرضى السرطان» تدعم 323 مصاباً بـ 7.2 ملايين درهم  

حققت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» خلال العام 2023، نتائج إيجابية في دعم مرضى السرطان وعائلاتهم، حيث قدمت دعماً مالياً قدره 7.2 ملايين درهم لـ323 مريضاً من المصابين بـ55 نوعاً مختلفاً من السرطان، منهم 246 سيدة و55 رجلاً و22 طفلاً، ونظمت 25 مبادرة دعم معنوي لـ850 مريضاً وعائلاتهم، ونجحت حملاتها التوعوية في الوصول إلى ملايين الأشخاص من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

واستهدفت الجمعية أكثر من 3000 شخص في 10 فعاليات مجتمعية، و10 فعاليات ضمن مبادرة «كشف»، التابعة للجمعية، إلى جانب خمسة أنشطة للتوعية بسرطان الأطفال، وأربعة أنشطة للتوعية بصحة الرئة، ونشاط واحد للتوعية بصحة الرجل، ونشاط عن بُعد للتوعية بصحة الجلد، بالإضافة إلى 400 فعالية قدمتها العيادات الطبية التابعة لـ«القافلة الوردية». وشملت فعاليات للتوعية بسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، 18 ألفاً و228 فحصاً طبياً مجانياً للكشف المبكر عن سرطان الثدي، منها 17 ألفاً و223 فحصاً سريرياً، و887 فحصاً بالأشعة السينية «الماموغرام»، و118 فحصاً بالموجات فوق الصوتية.