ثعبان يسقط من أريكة قديمة و"يجمد قلوب" الموظفين

بث ثعبان كبير الذعر بين موظفين حينما سقط أمام أعينهم وهم يقومون بإعادة تدوير كنبة قديمة وفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وقالت الصحيفة أن المركز الذي يقوم بإعادة التدوير غير الربحي ومقره في إيرفين، على بعد 40 دقيقة من غلاسكو على الساحل الاسكتلندي، يقوم أيضا بحفظ الأثاث غير المرغوب فيه بانتظار أن يحظى بزبائن مجانا.

وكان الموظفون يقومون بتنظيف الأريكة لتجهيزها لمنزل جديد، حين "تجمدت قلوبهم" بفعل سقوط الزاحف العملاق فجأة من بين الوسائد.

وقال المتحدث باسم المركز سكوت مولد: " لم يحدث شيء مثل هذا من قبل. " موضحا" يحتفظ الناس بهذه الحيوانات كحيوانات أليفة، لكن الزبون الذي تبرع لنا بالأريكة أكد أنه حصل عليها مستعملة، ولم يحتفظ بالثعابين مطلقًا. لذلك من الممكن أن يكون المالك السابق (هو صاحب الثعبان) ، وكان الثعبان هناك طوال هذا الوقت."

وبعد نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، اقترح الناس أن الثعبان هو ثعبان ملكي، موطنه غرب ووسط أفريقيا.

وتابع سكوت أنه عادة ما تشكل " الإبر خطرًا شائعًا على الموظفين في المركز، لكنهم لا يتوقعون ظهور ثعبان".

ولم يذكر الخبر كيف تخلص المركز من الثعبان، ولكن على الأرجح وفي حالات مشابهة يتم تسليمه إلى جمعيات خاصة بالرفق بهذا النوع من الزواحف.