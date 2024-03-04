لماذا تأجل دفن حلمي بكر ؟ ولماذا رفضت زوجته تسليم جثمانه لشقيقه ؟

أثار هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، الكثير من الجدل في تصريحه الأول عقب وصوله مطار القاهرة الدولي مساء أمس،

وكانت السلطات الأمنية قد أرجأت خروج جثمان حلمي بكر من المستشفى لحين وصول نجله هشام من الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن أثيرت العديد من الأزمات خلال اليومين الماضيين منذ إعلان وفاة الموسيقار الراحل حلمي بكر، بين أرملته سماح القرشي وشقيقه حيث اتهمها الأخير بانها ترفض إعطاءه تصريح الدفن كما أنها رفضت أن يتسلم جثمان زوجها الراحل ما أدى إلى تدخل النيابة في الأمر، وتأجيل الدفن واستلام الجثمان لحين وصول ابنه من أمريكا.

وعقد نجل حلمي بكر فور نزوله لمطار القاهرة مؤتمراً صحافياً قال فيه: "أنا لسه خارج حالًا، وجرينا علشان عايزين نركز على أبويا، ودلوقتي أنا رايح أودع أبويا في المستشفى وبعدين نتكلم في أي حاجة تانية، وأنا رايح أشوف الأستاذ مرتضى منصور، وهنطلع على النيابة النهاردة بالليل، وهعلن على طول، وأنا بطلب منكم تدوني ساعة أروح أودع أبويا".

وأضاف: "أنا مقدرش أتكلم في اللي حصل، ولكن جالي أخبار إن أبويا ممنوع إنه يكلم أي حد بما فيهم أنا، وكذلك أعمامي وأصحابه، وانتقل الشرقية في حالة مرضية يُرثى لها، ومكنش بيتقدم له الرعاية الكاملة".