الممثل اللبناني فادي إبراهيم يغيب عن 67 عاماً

توفي الممثل اللبناني فادي إبراهيم الذي عرفته الشاشة كأحد أبرز وجوهها على مدى سنوات. ونعاه نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان نعمة بدوي، وقال في بيان للنقابة: «بكل حزن وأسى.. ننعى إليكم زميلنا في نقابة الممثلين الفنان القدير فادي إبراهيم».

وتوفي إبراهيم عن 67 عاماً بعد صراع مع مرض الكلى، والسكري الذي أدى في آخر مراحل حياته إلى بتر إحدى قدميه.

وعلى مدى سنوات تصدر إبراهيم المشهد في المحطات اللبنانية متميزاً بوسامة ذات ملامح أجنبية تعود في جانب منها إلى والدته الأسترالية. وذاع صيت فادي إبراهيم من خلال مسلسلين عرضا على شاشة تلفزيون لبنان هما «نساء في العاصفة» و«العاصفة تهب مرتين»، وظل من عام 1995 حتى عام 1997 نجماً تلفزيونياً بشخصية «نادر صباغ»، وهو الاسم الذي لازمه طويلاً وأدخله المسرح اللبناني بمسرحية «نادر مش قادر».

وعمل إلى جانب التمثيل مترجماً لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان ومدبلجاً لعدد من أفلام الكرتون بينها «بيل وسباستيان» و«سفينة المحبة».

وفي رصيد فادي إبراهيم سينمائياً ستة أفلام، من بينها «ليلة الذئاب» عام 1983 مع رفيق علي أحمد.

وكتب المنتج صادق الصباح على منصة «إكس»: «محزن رحيل فادي إبراهيم في عزّ عطائه، وهو صاحب موهبة استثنائية وأداء فريد قدم من خلاله عشرات الأعمال التي تركت أثراً في الدراما اللبنانية».