نابولي.. قلب جنوب إيطاليا ينبض بالحياة

تُعد نابولي بمثابة القلب النابض لجنوب إيطاليا، حيث إنها تشتهر بأطباقها اللذيذة، وتزخر بالعديد من المعالم السياحية الشهيرة، والكنائس العريقة، والقصور الملكية الفاخرة، إضافة إلى الجزر السياحية العالمية مثل جزيرة كابري.

ومدينة نابولي هي ثالث أكبر مدينة في إيطاليا بعد العاصمة روما، وميلانو. وتقع المدينة على خليج نابولي، ويبلغ عدد سكانها مليون نسمة، وتزخر بالعديد من الكنوز الفنية العريقة إلى جانب متاهة قديمة تحت الأرض.

تشتهر نابولي بأطباقها اللذيذة، إذ تفوح راحة الأطعمة المقلية والقهوة والسكر عند تجول السياح في الأزقة الضيقة بالبلدة القديمة، وتنتشر المعجنات الساخنة بحشوة الريكوتا الحلوة في كل ركن في الشوارع، ويعد «زيبول» من ضمن الأطباق التقليدية في نابولي، وهو عبارة عن كرات عجين مقلية مع الكريمة الحلوة، وكذلك معجنات «فيوكي دي نفيه»، التي تعد من أشهر الأصناف في نابولي.

ويعد حي «سانتيا» من الأحياء الشهيرة في البلدة القديمة، فهو نقطة انطلاق جيدة لزيارة متحف «كابوديمونتي» ومعرض الصور الخاص به، وتستغرق رحلة صعود التل عن طريق الدرج نحو 20 دقيقة.

ويعد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا جزءاً من التاريخ المعاصر لمدينة نابولي، حيث لعب لفريق نابولي في الفترة من 1984 إلى 1991، ويشكل مارادونا صورة هذه المدينة الإيطالية، ويظهر ذلك من خلال الرسومات والكتابات على الجدران وقطع الملابس والهدايا التذكارية. تتوافر أمام السياح باقة رائعة من الاختيارات لزيارة الأماكن السياحية، حيث تم إدراج البلدة القديمة بأكملها على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وتمثل ساحة «بيتزا ديل بلبيسيتو» مركز المدينة مع إطلالة على كنيسة البازيليكا «سان فرانسيسكو دي باولا»، وعلى مقربة من هذه الساحة تقع منطقة التسوق «جاليريا أومبيرتو» ودار الأوبرا «تياترو سان كارلو» الشهيرة.

يرجع تاريخ تأسيس نابولي إلى عهد الإغريق، ويوجد بها نظام من الممرات تحت الأرض يبلغ طوله 120 كلم تم تشييده بواسطة اليونانيين لإمداد المدينة بالمياه، وتعرف هذه الممرات باسم «نابولي سوتيرانيا» وتم استعمالها خلال الحرب العالمية الثانية، لحماية السكان من القنابل، والآن يمكن للسياح الوصول إلى 5% فقط من هذه الممرات.

وينعم السياح بأجمل إطلالة على مدينة نابولي وبركان فيزوف القريب من قلعة «كاستل سانت إلمو»، وهذه القلعة هي واحدة من ثلاث قلاع في المدينة تم تشييدها من الأحجار البركانية.

وإذا لم يرغب السياح في دفع رسوم الدخول إلى القلعة والاستمتاع بالمناظر البانورامية، فيمكنهم الاكتفاء بالمنظر من دير «توسا دي سان مارتينو»، حيث يمتد مشهد المدينة الواسعة أمام السياح، وتغمرها الأضواء الشتوية في هدوء وسلام.

. يُعد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا جزءاً من التاريخ المعاصر لمدينة نابولي.