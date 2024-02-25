سنة «التنين».. الصين تحتفل بعام 4754

تتواصل احتفالات الصين بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، وفقاً للتقويم الصيني، أو ما يُسمى أيضاً بعيد الربيع، ويحمل هذا العام اسم «عام التنين»، وهو تقليد يعود عمره إلى أكثر من 4000 عام.

والتقويم الصيني التقليدي يعتمد على مزيج من حركات القمر والشمس على عكس التقويم (الغريغوري)، الذي يحسب السنوات بتسلسل لا نهائي، فإن التقويم الصيني يحسب السنوات في دورات مكونة من 60 عاماً.

تتألف السنة الصينية من 12 شهراً تحمل كل سنة اسم حيوان مختلف من الأبراج الصينية، وهي: «الجرذ، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الخروف، القرد، الديك، الكلب، والخنزير»، ويحمل كل حيوان منها صفات مختلفة عن الآخر.

وتختلف القصص وراء تسمية الأبراج الصينية بأسماء الحيوانات، فتقول إحدى الأساطير، إن إمبراطوراً صينياً منذ زمن طويل قد استدعى الحيوانات لحمايته، ولم يأتِ سوى 12 حيواناً فسميت الأبراج تبعاً لهم. ووفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، نكون في العام الجاري 2024 في السنة 4754 بالتقويم الصيني، وهذه السنة يطلق عليها سنة «التنين».