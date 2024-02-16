«دبي للألعاب الرقمية».. 17 يوماً من الترفيه والتشويق

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن عودة مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي يقام في الفترة من 19 أبريل حتى الخامس من مايو 2024. وترسخ دورة العام الجاري من المهرجان مكانة دبي وجهة عالمية في مجال الرياضات الرقمية، حيث من المنتظر أن تكون دورة هذا العام الأطول والأكبر والأكثر تنافسية منذ انطلاق المهرجان، بما تضمه من تجارب مشوقة ومنافسات رياضية رقمية، وأفكار متطورة في مجال الألعاب والترفيه العائلي في مختلف أنحاء المدينة.

يهدف مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية في دورته الثالثة إلى التفوق على إنجازات دورة عام 2023، التي شهدت وجود أكثر من 50 لعبة على 200 جهاز و11 لعبة جديدة، وأربعة عروض هي الأولى من نوعها عالمياً، و48200 مشارك في الرياضات الرقمية، إضافة إلى حضور من 91 جنسية مختلفة. وسيتضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 مجموعة أكبر من الفعاليات، بما في ذلك عودة معرض «GameExpo»، إلى جانب بطولات الرياضات الرقمية للمؤثرين، وقمة «GameExpo» المدعومة من «Pocket Gamer Connects»، حيث يمكن للمحترفين البقاء في طليعة أحدث توجهات الألعاب والتواصل مع الخبراء العالميين.

تحفيز العقول الشابة

للطلاب نصيب ضمن فعاليات المهرجان، إذ يمكنهم اكتساب المعرفة وتعزيز مهاراتهم الرقمية من خلال مسابقة «Microsoft MakeCode» وتحدي «Minecraft» التعليمي، كما يمكنهم الحصول على أفكار وتصورات داخلية حول صناعة الألعاب من خلال الجلسات الحوارية لخبراء الصناعة، والتي تُعقد في المدارس والجامعات بهدف إلهام الجيل المقبل من عشاق الألعاب.

بطولات رمضانية

يستضيف مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 مجموعة من البطولات سواء على شبكة الإنترنت أو داخل أروقة الألعاب في جميع أنحاء دبي، خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما يعزز روح المنافسة داخل مجتمع الألعاب، إذ من المقرر أن تُقام النهائيات مباشرةً خلال فترة المهرجان.