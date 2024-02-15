الذهب قرب أدنى مستوياته في شهرين مع قلق المستثمرين من الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين، اليوم، مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس.



وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولار للأوقية.



وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو أوستان جولسبي أمس إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة حتى لو كان التضخم أعلى قليلا من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وأضاف أن على البنك المركزي توخي الحذر حيال الانتظار لفترة طويلة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.



جاءت تصريحات جولسبي بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 بالمئة.



وتراجع الذهب نحو 1.4 بالمئة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، في أكبر انخفاض يومي له منذ الرابع من ديسمبر.



وينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وأرقام مؤشر أسعار المنتجين التي تصدر غدا الجمعة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 886.46 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 929.72 دولار. كما تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.35 دولار للأوقية.