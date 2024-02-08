قرار جنوني من مقامر لسداد ديونه

أفشلت السلطات محاولة مقامر القيام بأمر جنوني حيث حاول بيع كليته لتسديد ديون ناجمة عن خسائره المتكررة.

واضطر رجل لمحاولة بيع كليته من أجل سداد ديونه البالغة 18 ألف دولار أمريكي والناتجة عن المقامرة ولكن ليتم القبض عليه قبل قبض المبلغ.

وحاول الرجل، وهو من كازاخستان، بيع أعضائه إلى "مشتري عشوائي عبر الإنترنت"، تبين أنه وزارة الشؤون الداخلية في البلاد.

وقيم الرجل كليته بـ 18 ألف دولار أمريكي وحاول بيعها لمشتري عشوائي عبر الإنترنت"، وفقا لما ذكرت صحيفة "مترو" التي نشرت الخبر.

وشاهدت الشرطة عرض الرجل عبر الإنترنت وتحركت على أساسه. وتظاهر مخبرون بعقد "صفقة" لإجراء عملية الزرع ودفع ثمنها، ليتم اعتقاله أثناء عملية تحويل الأموال في كوكشيتاو.

وأخبر الرجل الشرطة أنه يحتاج إلى المال لسداد ديونه المتعلقة بالمقامرة.