ممثل بريطاني: "وصلني شيك بالخطأ موجه لممثل دور سبايدرمان .. كان مبلغاً مذهلاً .. أكثر مما رأيت من قبل"

ذكر الممثل البريطاني توم هولاندر موقفا طريفا جرى معه حين جرى الخلط بينه وبين النجم الشاب توم هولاند (المشهور بأداء شخصية سبايدرمان)، وتم إرسال المكافآت الضخمة للنجم الشاب من شباك التذاكر له بالخطأ.

وشرح هولاندر أثناء ظهوره مؤخرا في برنامج "Late Night With Seth Meyers"، كيف حصل ذلك، مشيرا إلى خلط موظفي الحسابات بينه وبين هولاند بسبب تشابه اسميهما حيث صعقه حجم المكافأة المرسلة للممثل الشاب.

وقال " لقد ارتبك الأشخاص في قسم الحسابات في وكالتي. كنا (هو وتوم هولاند) مع نفس العملاء لفترة وجيزة. لقد كانت لحظة رهيبة."

وقال أنه كان يتوقع مبلغا بعشرات آلاف الجنيهات بعدما قدم عرضا لهيئة الإذاعة البريطانية. لكنه حين تحقق من بريده الإلكتروني " حصلت على رسالة من الوكالة تقول: قسيمة دفع لأول مكافأة في شباك التذاكر لفيلم The Avengers" " وحينها قال لنفسه "لا أعتقد أنني كنت في فيلم The Avengers،" لكنه رغم ذلك شرع في فتح البريد الإلكتروني الذي كان مخصصًا لهولندا بدلاً من ذلك.

وبين الممثل البريطاني المخضرم ما وجده "لقد كان مبلغًا مذهلاً من المال. ولم يكن راتبه، بل كانت هذه أول مكافأة له في شباك التذاكر. ليست مكافأة شباك التذاكر بأكملها، بل الأولى فقط. وكان المال أكثر مما رأيته من قبل. لقد كان مبلغًا من سبعة أرقام. "

وبالطبع لم يحصل على المبلغ، إذ تم إصلاح الخطأ سريعا والاعتذار عن الخيبة التي سببها ذلك.

رغم ذلك من الجدير الإشارة أن هولاندر ليس غريبا عن هوليوود وأجورها العالية ولا سيما أنه سبق وشارك في أفلام "Pride & Prejudice" وأفلام "Pirates of the Caribbean" و"The White Lotus" و"The Night Manager"، وقد حصل الأخير على جائزة BAFTA

من جهته من المتوقع أن يعود هولاند في فيلم رابع لـ "Spider-Man" في وقت ما في المستقبل.