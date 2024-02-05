شيريهان تظهر في المتحف المصري .. والجمهور:" أنت لا تقلّين أهمية عن أي عمل فني" (صور)



أخيراً ظهرت الفنانة المصرية شيريهان المتوارية عن الانظار منذ تعافيها من رحلة علاج استمرت سنوات طويلة، عادت بعدها لتظهر في فترات متباعدة.

شيريهان قامت بزيارة المتحف المصري الكبير، ونشرت عددا من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وهي تتجول بالمتحف والتقطت العديد من الصور التذكارية خلال تواجدها هناك وسط عدد من اللوحات.

وعلقت قائلة: "أمسية لا تنسى بالأمس بالمتحف المصري الكبير مع عزيزتي مي التي اصطحبتني لمشاهدة المعرض الفني الذي يستضيفه المتحف هذا الأسبوع، وغادرت المتحف مع انطباعات لا تنسى عن الفنانين الموهوبين حقًا، بالإضافة إلى الفريق المذهل الذي يقف وراء هذا المشروع الاستثنائي الموجود في المتحف المصري الكبير، أتمنى لهم كل التوفيق".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور قائلين "أنتي أجمل حاجة في المعرض، جميلة، أنتي لا تقلين أهمية عن أي عمل فني".

وتألقت شريهان من المتحف المصري بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض يبرز جمالها وأناقتها، مع حذاء ذا كعب عال باللون البيج، وحملت حقيبة صغيرة باللون البني.

وتركت شريهان شعرها الأسود الناعم منسدلاً بطريقة جذابة بدون أي تكلف، مع بعض اللمسات الجمالية.

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كل من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.