«مونيكا» أفضل ألبوم قصص مصوّرة في «أنغوليم الدولي»

فاز الأميركي دانيال كلوز، أول من أمس، بجائزة أفضل ألبوم قصص مصوّرة في مهرجان أنغوليم الدولي لهذا العام، عن عمله «مونيكا»، كما أعلنت لجنة تحكيم الحدث المقام في وسط فرنسا الغربي.

وتدور رواية «مونيكا» المصوّرة التي نشرتها «دار ديلكور» في أكتوبر الماضي، حول حياة امرأة أميركية عادية، من خلال عدد كبير من القصص المتنوّعة للغاية.

ويسعى كُتّاب القصص المصوّرة الأميركية (كوميكس) إلى انتزاع اعتراف أكبر ضمن «مهرجان أنغوليم»، الذي يُعدّ معقلاً تقليدياً للقصص المصوّرة الفرنسية - البلجيكية، والذي انفتح بعد ذلك إلى حد كبير أمام قصص «المانغا» اليابانية.

ولم يتمكن دانييال كلوز (62 عاماً) المقيم في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية، من السفر إلى أنغوليم، حيث أنهى المهرجان فعالياته أمس، في ختام دورة اجتذبت هذا العام أيضاً جمهوراً كبيراً جداً.

ومُنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفرنسية، صوفي دارك، عن قصتها «هانبوك»، فيما مُنحت جائزة أفضل سلسلة قصص مصوّرة إلى الإسباني، ألفارو مارتينيس بوينو، والأميركي جيمس تاينيون، الرابع عن «ذي نايس هاوس أوف ذي لايك»، فيما أُعطيت جائزة موهبة العام الجديدة إلى الفرنسي، ماتيو كيارا، عن «لوم جينيه».

ومنح المهرجان جائزة فخرية إلى مؤلفة قصص «المانغا» اليابانية، موتو هوجيو، عن مجمل مسيرتها.

وكان المهرجان قد منح جائزة مدينة أنغوليم الكبرى، الأربعاء الماضي، إلى البريطانية، بوزي سيموندس، رائدة الرواية المصوّرة، التي حققت نجاحاً كبيراً مع روايتيها «جيمّا بوفري» (1999)، و«تمارا درو» (2007).

• المهرجان منح جائزة فخرية إلى مؤلفة قصص «المانغا» اليابانية، موتو هوجيو، عن مجمل مسيرتها.