أليشيا كيز تغني في «ليالي السعديات»

انضمت النجمة أليشيا كيز إلى باقة الفنانين العالميين المشاركين في «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار ثلاثة أشهر في الهواء الطلق فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات.

وتعد المطربة الفائزة بـ15 جائزة غرامي فنانة متعددة المواهب، فهي مؤلفة أغاني ومُلحنة ومنتجة ورائدة أعمال وكاتبة تصدرت قائمة الإصدارات الأكثر مبيعاً وفق صحيفة نيويورك تايمز، وتشتهر بأدائها القوي. وينتظر الجمهور في 17 فبراير المقبل في أبوظبي عرضاً مع باقة من أفضل أعمال النجمة العالمية أليشيا كيز، مثل «جيرل أون فاير» و«فال إن» و«نو وان».

وتستقطب «ليالي السعديات» عدداً من أبرز الفنانين، وتشهد إقبالاً من الجمهور من أنحاء العالم، ومن بين المشاركين النجم العالمي ستينغ في الثالث من فبراير، والنجمة ماجدة الرومي في 10 من الشهر نفسه، وتوم جونز في الأول من مارس، وجون ليجند في اليوم التالي. ومن المقرر الإعلان قريباً عن المزيد من النجوم المشاركين في الحفلات.

17 فبراير المقبل موعد حفل النجمة الفائزة بـ15 جائزة غرامي.