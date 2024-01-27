6 نصائح لتعزيز مستوى الترطيب في جسمك

يعود كوب واحد من المياه بفوائد استثنائية على الجسم والعقل، ومع ذلك يحرم الكثير من الأشخاص أنفسهم من هذه الحاجة الغذائية الأساسية، لذا ينصح مختصون بضرورة استهلال هذا العام بمنظور جديد والتعهّد بشرب المزيد من المياه لتستمتع بفوائدها الكثيرة، منها تعزيز أداء الدماغ، والحصول على بشرة أكثر نقاء، والتنعّم بنوم هانئ، وتحسين عملية الهضم.

وتالياً يكشف المغامر جيمي دوغلاس - هاميلتون «مؤسس Actiph» عن أهمية شرب المياه، ويقدّم ست نصائح بسيطة لمساعدتك على تعزيز مستوى الترطيب في جسمك.

1. احمل قارورة معك حيثما ذهبت

النهوض من المكتب بشكلٍ مستمرّ والتوجه إلى موزّع المياه لإعادة ملء كوب صغير قد يثنيك عن شرب كمية كافية من المياه خلال النهار، أما عندما تكون المياه في متناول يدَيك فسيسهل عليك شربها بشكلٍ اعتيادي، لهذا السبب لابُد لك من حمل قارورة بسعة لتر أو أكثر معك حيثما ذهبت، فكلما نظرت إلى قارورتك ستتذكّر أن تشرب المياه وسيكفيك لترٌ واحدٌ من المياه لمعظم اليوم كي تحافظ على ترطيب جسمك وتعزّز صحتك.

2. اشرب قبل الوجبات وبعدها

لاشك في أنّ شرب المياه قبل تناول الطعام وبعده يساعد على ترطيب الجسم وهضم الطعام بشكل أفضل، ففي بعض الأحيان يخلط الجسم ما بين الشعور بالعطش والشعور بالجوع، وعندما تشرب المياه قبل تناول وجبتك ستعرف مستوى الجوع الفعلي الذي تشعر به. ضَع قارورة من المياه على الطاولة أثناء تناول الطعام واعتَد شرب المياه قبل كل وجبة وبعدها.

3. ابدأ من الصباح الباكر

شرب كوب من المياه عند النهوض من النوم هو عادة رائعة لتستهل يومك بشكلٍ صحي، لذلك ضَع كوباً من المياه على المنضدة بجانب سريرك لتشربه في الصباح، إذ يوقظ العقل وينشّط عملية الأيض ويعوّض عن السوائل التي خسرها الجسم طوال الليل، ويعزز مستوى الطاقة ويطرد السموم من الجسم.

4. ضبط التذكيرات

نعيش حياة سريعة الوتيرة، وغالباً ما ننسى شرب المياه خلال اليوم، ومن هذا المنطلق قد يكون من المفيد ضبط تذكيرات لشرب المياه في فترات منتظمة، فمن شأن التكنولوجيا أن تساعدنا في هذه المهمة، بحيث يمكنك ضبط التذكيرات على جوّالك أو ساعتك الذكية، كما تُشكّل التطبيقات المخصّصة لشرب المياه أداة رائعة لتتبّع استهلاكك للمياه وتذكيرك بشرب كمية كافية منها.

5. عزّز النكهات

لا مثيل لكوبٍ من المياه النقية والمنعشة، ولكن يمكنك أن تزيده جاذبيةً من خلال إضافة قطعة خيار أو شريحة ليمون أو ورقة نعناع، فهذه النكهات الخفيفة ستشجّعك على شرب المزيد من المياه لتحافظ على مستوى الترطيب في جسمك.

6. اختر نوعية عالية الجودة

عادةً ما يوصي الأطباء بشرب ما بين لترين و2.5 لتر من المياه يومياً. وتشير الأبحاث إلى أنّ معظم الأشخاص يشربون كميات أقلّ من ذلك بكثير، إذ غالباً ما يلجأون إلى المشروبات الغازية الغنية بالسكر والشاي والقهوة عندما يشعرون بالعطش، ما يؤدي إلى الخمول والصداع ويزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل الحصوات، لذا اختَر المياه عالية الجودة والمستقدمة من مصادر طبيعية (مثل مياه الينابيع) للاستمتاع بمذاق أروع، والمياه المعزّزة بالإلكتروليتات لتعزيز فوائد الترطيب، والمياه القلوية التي تتمتّع بدرجة حموضة أعلى من 7.