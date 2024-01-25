مزحة طالب هندي على "سناب شات"تُحرك مقاتلات إف 18 بإسبانيا

تورط طالب بريطاني يبلغ من العمر 18 عامًا في مشكلة قانونية بعدما قام بمزحة ثقيلة على تطبيق "سناب شات"، حيث ادعى أنه إرهابي ينتمي لحركة "طالبان" ويخطط لتفجير الطائرة التي كان يستقلها



وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" إن الشاب البالغ من العمر 18 عاماً هو بريطاني من أصول أصول هندية، وهو لاعب "عبقري" بلعبة الشطرنج، وكانت جامعة كامبريدج المرموقة قد عرضت عليه الالتحاق بها.



وكان أديتيا فيرما، وهو على متن طائرة "إيزي جيت" التي كانت في طريقها إلى جزيرة مايوركا الإسبانية قد نشر على موقع سناب شاب: "سأفجر هذه الطائرة.. أنا من طالبان".

وبعد نشره التهديد على سناب شات انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز إف 18 من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة بشمالي إسبانيا، لمرافقة طائرة إيزي جيت.



وفي السياق مثل الشاب البريطاني أمام القضاء، و أكد أنه كان يمزح مع أصدقائه. وقال فيرما، أمام المحكمة في مدريد، إن الرسالة كانت "مزحة في مجموعة خاصة". وحين سئل عن سبب اعتبار ملاحظة حول طالبان مضحكة، قال فيرما: "منذ المدرسة، كانت مزحة بسبب ملامحي... كان ذلك فقط لإضحاك الناس".

وعندما سُئل عما دار في ذهنه عندما رأى الطائرات المقاتلة تحيط بالطائرة، أوضح فيرما أن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت تحدث، لذلك اعتقدت أنها كانت مناورة عسكرية مرتبطة بهذا الصراع".

فيما قال المدعي العام إن مزحته "المخيفة" كلفت السلطات الإسبانية 100 ألف دولار في عملية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمني.