وفاة بطلة أولمبية بعد عملية تجميل "فاشلة"

توفيت بطلة الجودو الكوبية ماريسيت إسبينوزا غونزاليس، عن 34 عامًا بعد تعرضها لأزمة قلبية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن اللاعبة التي شاركت في أولومبياد، العام 2016، خضعت لعملية جراحية تجميلية في 21 يناير الجاري، قبل أن تصاب بمضاعفات خطيرة أودت بحياتها.

ونعت جامعة "مانويل فاجاردو" الرياضية المعروفة بتخريج أبرز اللاعبين الأولمبيين ماريسيت في منشور عبر"فيسبوك" قالت فيه: "بألم شديد تلقّى المجتمع الرياضي الجامعي الكوبي نبأ وفاة لاعبة الجودو الكوبية البارزة ماريسيت غونزاليس".وأضافت: "ماريسيت برزت كعضو في فريقنا الوطني للجودو، وحققت لقبين ومدالية فضية.. بالنيابة عن معلمينا وموظفينا وطلابنا، نتقدم بأحر تعازينا إلى عائلاتها وأصدقائها وزملائها".

وقال الصحفي الرياضي روبييل فيجا: “بألم شديد تلقيت النبأ الحزين بوفاة ماريسيت إسبينوزا، “لا مول”، كما كانت معروفة في عالم الجودو منذ أن كانت طفلة”.

وأضاف “لقد كانت رياضية ممتازة وعضو سابق في المنتخب الوطني. أرسل خالص التعازي لأصدقائها وعائلتها. ارقد بسلام أيتها البطلة”.

وتأتي أخبار وفاة إسبينوزا المأساوية، بعد أقل من أسبوع، من وفاة لاعب القفز بالزانة الأولمبي "شون باربر" عن عمر يناهز 29 عامًا بعد مضاعفات طبية.