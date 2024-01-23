في شارع المليون.. 170 ناقة تتنافس بمسابقة المحالب

سجلت مسابقة المحالب في مهرجان الظفرة بدورته الـ17، مشاركة نحو 170 ناقة في أربعة أشواط للمحليات ضمن فئات عرابي وخواوير (تلاد وشرايا)، وتستمر المسابقة حتى 28 الجاري في شارع المليون بمدينة زايد بالظفرة. وتحرص اللجنة المنظمة على ضمان دقة النتائج من خلال وزن كمية الحليب الذي تدره الناقة ضمن حلبتين صباحية ومسائية، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الغذائي والصحي للنوق المشاركة، إذ يشترط نظافتها وخلوها من أي أمراض لقبول مشاركتها.

وتسعى المسابقة إلى تسليط الضوء على النوق الأكثر إدراراً للحليب، وتشجيع الملاك على اقتنائها. وخصصت اللجنة المنظمة 40 جائزة قيّمة لأشواط المسابقة بقيمة مليون و200 ألف درهم.

وستنطلق في 29 الجاري مسابقة المحالب المجاهيم ضمن شوطين (شوط مجاهيم 1، شوط مجاهيم مفتوح)، وتستمر بميدان مسابقة المحالب في شارع المليون حتى الثالث من فبراير المقبل، وخصصت لهذه الأشواط 20 جائزة قيّمة بإجمالي يبلغ 600 ألف درهم.