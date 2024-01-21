أطلق الرصاص على خطيبته وشقيقه لأنهما يمارسان الشعوذة ضده

أطلق رجل في العشرينات من عمره النار على اثنين من أفراد أسرته بعدما اشتبه في أنهما يمارسان السحر ضده.

وتم القبض على ويلمان ساندوفال، 23 عامًا، بتهمة محاولة قتل أفراد من أسرته، حيث أكد الشريف إد غونزاليس على موقع إكس (تويتر سابقا) إن ساندوفال متهم بإطلاق النار على خطيبته البالغة من العمر 26 عامًا وشقيقه البالغ من العمر 17 عامًا.

وكانت الشرطة استجابت لاستغاثة من مجمع سكني في هيوستن، تكساس، يوم الأحد ليعثروا على شخصين بالغين مصابين بالرصاص، تم نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة فيما تم اعتقال ساندوفال. وقالت الشرطة في مكان الحادث، إن مطلق النار المزعوم اشتبه في أن أفراد عائلته كانوا يمارسون نوعًا من السحر عليه، وكان منزعجًا من ذلك.

من جهتها ذكرت سجلات المحكمة الأولية التي حصلت عليها صحيفة نيويورك بوست أن وقائع الحادثة تشير إلى أن ساندوفال نهض في وقت سابق من اليوم عن الأريكة وأطلق النار من مسدسه باتجاه المطبخ حيث كان أحد أقاربه يطبخ، حيث تم إطلاق النار على أحد الضحايا ست مرات.

وعندما ذهب القريب الآخر لمساعدة الضحية المصابة، زُعم أن ساندوفال أطلق النار مرتين وضرب فرد الأسرة الذي هب للمساعدة في رأسه مرة واحدة.

وقال فرد ثالث من العائلة كان في الشقة إن ساندوفال صوب "البندقية السوداء مباشرة" نحوه لكنه لم يصب، بحسب الوثيقة. وعثر رجال المباحث على مسدس في مكان الحادث مطابق لوصف السلاح الناري الذي تم استخدامه.

وقالت وسائل الإعلام أن حالة خطيبة ساندوفال وشقيقه تحسنتا إلى حالة جيدة ومن المتوقع أن يظلا على قيد الحياة. ولم يعرف على الفور ما إذا كان ساندوفال يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، لكن الشرطة ذكرت أنه ابتسم ابتسامة عريضة في صورته التي نشرها مكتب عمدة مقاطعة هاريس.

وتظهر السجلات أن ساندوفال اتُهم بثلاث تهم بالاعتداء الجسيم. وتم تحديد كفالته بمبلغ 250 ألف دولار ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة.

ووقع إطلاق النار بعد أكثر من عامين من قيام أم من فرجينيا، زُعم أنها كانت تمارس السحر، بنزع أحشاء ابنها وطعن ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات 50 مرة على الأقل.