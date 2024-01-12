مسؤولون وقيادات إعلامية: «قمة المليار متابع» ترسّخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للإعلام الجديد

أكد مسؤولون حكوميون وقيادات إعلامية في دولة الإمارات، أن قمة المليار متابع ترسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للإعلام الجديد، وتقود تحولات مهمة في صناعة المحتوى الرقمي.

وأشاروا في ختام القمة التي عقدت على مدار يومين في دبي، ونظمتها «أكاديمية الإعلام الجديد»، وجمعت 7000 مشارك من 95 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع يتابعهم أكثر من 1.6 مليار متابع، إلى أن هذا الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم يؤكد اهتمام دولة الإمارات بتهيئة المناخ المثالي لنمو الصناعات الإبداعية التي تعتمد على البنية الرقمية المتطورة، ما يجعلها الوجهة البارزة عالمياً لاستقطاب أصحاب المواهب والمبتكرين في مجال صناعة المحتوى.

وقال مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المهندس محمد القاسم: «تترجم استضافة دبي قمة المليار متابع أهمية صناعة المحتوى الرقمي في تشكيل المشهد العام لمختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع التعليم»، مؤكداً «الدور المحوري للقمة في ترسيخ مكانة الدولة على خارطة صناعة المحتوى العالمي».

وقال مدير عام وكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الواضحة الحكيمة للمستقبل وتوجهاته، تُعد دولة الإمارات اليوم من أكثر الدول تطوراً وكفاءةً، من حيث الجاهزية لاحتضان ودعم القطاعات الحديثة، ليس في الاقتصاد فقط، بل وفي الإعلام والثقافة، والفنون، والابتكار، والإبداع، اليوم نرى حكمة قيادتنا تتجسد مرةً أخرى من خلال قمة المليار متابع، وحجم الإقبال الذي حظيت به من روّاد القطاع الرقمي والعاملين فيه من أفراد ومؤسسات».

وقال المدير التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام راشد حميد القبيسي: «تؤكد قمة المليار متابع أن دولة الإمارات سباقة نحو استشراف التوجهات المستقبلية في المجالات

كافة، واليوم نلمس في القمة توجهات صناعة الرأي العام وتوجهات تطوره بكل مكوناته، لذلك نحن نرى أن القمة تدعم التوجهات الإماراتية نحو تطوير الإعلام والارتقاء بكفاءته ودوره ووظيفته أيضاً».

وأضاف «إن بزوغ فجر صناعة المحتوى جاء في مرحلة مهمة، حيث يقف الإعلام ما بين مفهومين، الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، وهنا في قمة المليار متابع نرى كيف يمكن لشخص واحد أن يحظى بملايين، بل وعشرات الملايين من المتابعين، وكيف له أن يكون مؤثراً في ثقافة وتوجهات جمهوره، لذا تُشكل القمة وما تقدمه من صيغ علمية لصناعة المحتوى الرقمي الإبداعي إلهاماً لكل العاملين في الإعلام في دولة الإمارات وخارجها».

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» محمد الملا بأن «انعقاد قمة المليار متابع التي استضافت نخبة عالمية وعربية من صناع المحتوى والخبراء، يسلط الضوء على الفرص التي يتيحها التقدم التكنولوجي للموهوبين والقادرين للاستثمار في قدراتهم وطاقاتهم، ومن خلال متابعة فعاليات القمة، تتأكد أكثر فأكثر أهمية التركيز على الموارد البشرية وطاقات الشباب وتوفير كل العوامل لتشجيعهم على دخول ساحة الاقتصاد الحديث، فنحن في زمن تشكل فيه الموهبة ثروة مستدامة تتفوق على كل الثروات المادية الأخرى».

وأضاف «إن العلاقة بين الإعلام وصناعة المحتوى وثيقة ومتشابكة ولا يمكن الفصل بينها إلا من حيث بعض التقنيات والقواعد المهنية، وتتجلى هذه العلاقة أكثر في دبي التي كانت ولاتزال سباقة إلى استحداث أشكال وأنماط جديدة من الأعمال المبتكرة، تدمج بين الأصالة والحداثة لتخرج دوماً بكل ما هو جديد ويُشكل إضافةً للمجتمع المحلي والعالمي على حد سواء».