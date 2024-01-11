طلب مزيداً من الصلصة مع الوجبة فتلقى طعنتين بوجهه

أصيب رجل يبلغ من العمر 34 عامًا بجروح خطيرة بعد أن تعرض للطعن مرتين على الأقل في وجهه بسكين على يد رجل يبلغ من العمر 23 عامًا يبيع وجبات على عربة طعام في الشارع.

وقالت الشرطة الهندية إن مشاجرة بسبب المطالبة بالمزيد من الصلصة الحمراء في منطقة في شرق دلهي مساء أمس الأربعاء، أدت إلى حادث دموي.

وفر البائع مرتكب الجريمة من موقع الحادث، الذي عرفته الشرطة باسمه الأول فيكاس، بعد أن طعن زبونه.

وتم تسجيل قضية الشروع في جريمة قتل ضد البائع، فيما قالت الشرطة إن فريقين قاما بمداهمة مخابئ من المتوقع أن يختبئ فيها البائع الهارب للقبض عليه.

ووصل فريق الشرطة إلى مكان الجريمة وعلم أن كومار سانديب، البالغ من العمر 34 عامًا، أصيب بطعنتين في وجهه وتم نقله إلى مستشفى محلي مصاباً بجروح خطيرة.