باريس تطلق اسم ديفيد بووي على أحد شوارعها

أطلقت مدينة باريس، أول من أمس، على أحد شوارعها اسم نجم موسيقى الروك ديفيد بووي، في أول تكريم للمغني، بعد ثماني سنوات من وفاته. وافتُتح «شارع ديفيد بووي» رسمياً في الدائرة 13 في العاصمة.

وقال رئيس بلدية الدائرة 13، جيروم كوميه، أثناء كشفه لافتة الشارع «تحيا موسيقى الروك، وتحيا موسيقى البوب، ويحيا ديفيد بووي، وتحيا باريس».

وأطلق كوميه، وهو من محبّي بووي، فكرة تسمية الشارع على اسم المغني مطلع عام 2020، وحصل على موافقة مدينة باريس في وقت لاحق من العام نفسه.

وكان الشارع الذي يمتد 50 متراً، معروفاً لمسؤولي التخطيط المدني باسم «VoieDZ/13».

وكان بووي الذي توفي في 10 يناير 2016، بعد معاناته سرطان الكبد، واحداً من أبرز موسيقيي القرن الـ20 وأكثرهم مبيعاً.

ومن بين أبرز أغنياته وألبوماته «زيغي ستاردست أند ذي سبايدرز فروم مارس» و«لتس دانس» و«تشاينا غيرل».