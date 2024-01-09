أنوشكا ديلون بعد النزاع العائلي: أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة

أكدت أنوشكا ابنة النجم الفرنسي آلان ديلون، أنها تريد اصطحاب والدها إلى سويسرا «حتى يتمكّن من الحصول على العلاج»، رافضة الدوافع الضريبية التي يتهمها بها شقيقها أنتوني.

وفي أول تعليق لها منذ اندلاع هذا النزاع العائلي، أضافت أنوشكا ديلون عبر محطة «تي إف 1» التلفزيونية الفرنسية «أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة».

وأعلن أنتوني ديلون أن تهجّمه على أخته غير الشقيقة ليس مرتبطاً بمسائل الميراث إنما بالمكان الذي سيمضي فيه الممثل نهاية حياته، متهماً الأخيرة بالرغبة في إعادته إلى سويسرا لأسباب مالية.

وقال أنتوني ديلون «كلّ قصص المال هذه والميراث، غير صحيحة»، واتهم أنوشكا بالتلاعب بوالده الذي تدهور وضعه الصحي منذ إصابته بسكتة دماغية في 2019.

بينما أعلن آلان ديلون، أحد آخر عمالقة السينما الفرنسية البالغ 88 عاماً، أنه يريد مقاضاة ابنه بسبب تصريحات قال إنها ترمي «للإضرار به» وبابنته أنوشكا.