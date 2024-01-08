حفل مهيب وغريب الطابع.. لتكريم حشرات ضحت بحياتها لأجل راحة البشر!

في احتفال غريب ونادر في طبعه تقوم شركة مختصة بتصنيع المبيدات الحشرية في اليابان بتكريم «حشرات التجارب» التي استخدمتها لتحسين منتجاتها، وذلك في احتفال مهيب مخصص «لأرواح» تلك الكائنات.

ففي كل عام، تنظم شركة المبيدات الحشرية اليابانية Earth Corporation حفلاً تكريمياً لتكريم الحشرات التي ضحت بحياتها لأغراض بحثية. وتفتخر باحتفائها هذا، معتبرة أنه سبب من أسباب نجاحها.

فمن أجل اختبار فعالية منتجاتها، تجرّبها الشركة على أنواع مختلفة من الحشرات في منشأة بحثية خاصة في مدينة أكو، وبعض تلك الحشرات أو أغلبها يموت حتماً في هذه العملية.

وتولد الشركة الحشرات التي تستخدمها للاختبار، لكن هذا لا يجعل تضحياتها بلا معنى، وفقاً لإدارة الشركة، ولإظهار أنها لا تأخذ المخلوقات الصغيرة كأمر مسلم به، تقيم حفلاً تكريمياً لها.

وشارك خلال الشهر الماضي، أكثر من 60 موظفاً من موظفيها في «الحفل المهيب» الذي تضمن قراءة دعوات أمام العشرات من صور الحشرات الميتة. ووضعت صور للبعوض والقراد والذباب والصراصير وغيرها من الحشرات.

وأشار توميهيرو كوبوري، رئيس أبحاث الأدوية الأرضية، إلى أن الكثير من الناس يعتبرون التضحية بآلاف من الحشرات أمراً مفروغاً منه، دون الاعتراف بقيمة تضحياتها باسم العلم، لكن هذا الحفل يساعد على وضع الأمور في نصابها الصحيح.

وتقوم منشأة الأبحاث التابعة للشركة بتوليد نحو مليون صرصور وأكثر من 100 مليون من القراد لأغراض الاختبار التي ينتهي بها الأمر بالتضحية بها من أجل صحة البشر وراحتهم، لذلك على الرغم من أن الشركة اليابانية تزدهر بسبب موت ملايين الحشرات «لا يسعني إلا أن أكرم تضحياتها» وفق توميهيرو.

وبحسب صحيفة «سانكي شينبون»، تنظم الشركة الحفل الفريد كل عام على مدار العقود الأربعة الماضية.